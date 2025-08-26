Πάτρα: Το «πινγκ πονγκ» συνεχίζεται. Τι απαντά ο Δήμος στον Κεφαλογιάννη

Για παραποίηση της πραγματικότητας και αποποίηση ευθυνών, επισημαίνοντας τις σοβαρές ελλείψεις στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, κατηγορεί ο Δήμος Πατρέων, τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, μετά την επίθεση του δεύτερου κατά του δημάρχου Κώστα Πελετίδη που αφορούσαν το 112, τις ημέρες των πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, σε ανακοινωσή της, η δημοτική αρχή, αναφέρει: "Κάποιοι μάλλον δεν ξέρουν που να σταματούν και συνεχίζουν να επιδίδονται στη γνωστή τακτική του αποπροσανατολισμού, της αποποίησης ευθυνών και της παραποίησης της πραγματικότητας. Μία πραγματικότητα που λέει ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών έχει αποτύχει, και η Πάτρα όπως πολλές πόλεις και χωριά της χώρας μετράνε τις πληγές τους.

Ο σχεδιασμός σας είναι σε λάθος κατεύθυνση. Ελλιπής πρόληψη, μέσα και προσωπικό που δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες, υποχρηματοδότηση για την Πολιτική Προστασία των Δήμων (0,90€ ανά κάτοικο για αντιπυρική, αντιπλημμυρική, αντισεισμική θωράκιση στην Πάτρα).

Οι μόνιμοι πυροσβέστες μειωμένοι σε αριθμό, μεγαλύτεροι σε ηλικία και με μέσα απαρχαιωμένα, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Στην Αχαΐα οι μόνιμοι πυροσβέστες είναι 60 λιγότεροι από το 2019 (249 σήμερα), με οχήματα 20 και 30 ετών, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα είναι συνολικά υποστελεχωμένο κατά 4.000 περίπου οργανικές θέσεις.

Η Κυβέρνησή σας απαξιώνει τους πυροσβέστες. Από τη μια τους λέτε ήρωες και από την άλλη τους χτυπάτε με τα ΜΑΤ, όπως κάνατε πέρυσι. Τακτική γνωστή όπως με τους γιατρούς στην πανδημία.

Θέλετε πυροσβέστες εποχικούς και εθελοντές, και τους αφήνεται με τρύπιες μάνικες και απαρχαιωμένα οχήματα. Μιλάτε για εθελοντισμό λες και η πυρόσβεση είναι παιχνίδι με νεροπίστολα. Οι πυροσβέστες όταν είναι στη μάχη για να προστατεύουν το λαό, πρέπει και να προστατεύονται οι ίδιοι και να έχουν όλα όσα απαιτούνται για να κάνουν τη δουλειά τους.

Για του λόγου το αληθές, μπορείτε να έρθετε στην Πάτρα να ακούσετε τον Πατραϊκό λαό, για όσα έζησε και πως σώθηκε η πόλη μας.

Δεν φταίνε οι πυροσβέστες, εμείς το ξέρουμε όπως και ο κόσμος που πάλευε να σώσει την περιουσία τους. Φταίει που η πρόληψη, η πυρόσβεση και η προστασία του λαού μας δεν είναι προτεραιότητα για το κράτος σας, την Ε.Ε. και την κυβέρνησή σας, όπως και για τις προηγούμενες. Γιατί τα λεφτά που πληρώνει ο λαός μας τα κάνετε πολεμοφόδια για τους πολέμους σας και επενδύσεις για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Την κυβέρνηση και το κράτος σας καταγγέλλουμε κ. Κεφαλογιάννη, που μας καίει το καλοκαίρι και μας πνίγει το χειμώνα αφήνοντας το λαό μας απροστάτευτο, όχι τους πυροσβέστες που πάλευαν με αυτοθυσία. Και καλούμε το λαό να μην σας έχει καμία εμπιστοσύνη.

Τέρμα λοιπόν τα ψέματα…

Χρηματοδοτήστε και πάρτε μέτρα τώρα, όχι αύριο για να προστατευτεί ο λαός μας, η περιουσία του και το περιβάλλον. Ενισχύστε την πυροσβεστική, κάντε προσλήψεις όπου χρειάζεται, στην πυροσβεστική, στο Δασαρχείο, στους Δήμους, με εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς μισθούς. Να δοθούν εδώ και τώρα τα 700 εκατομμύρια που έχετε παρακρατήσει από το Δήμο Πατρέων τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά και τα δισεκατομμύρια που κρατήσατε από όλους τους Δήμους της χώρας.

Αλήθεια, πότε θα έχουμε απάντηση στο αίτημά μας για τη χρηματοδότηση επειγόντων έργων αντιστήριξης στο Δήμο Πατρέων;"