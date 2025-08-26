Κεφαλογιάννης για φωτιές: «Απαξίωσε τον αγώνα των πυροσβεστών στην Πάτρα ο Πελετίδης»

Απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης για την αντιπυρική διαχείριση αρχικά σημείωσε πως «στην Κερατέα η φωτιά έπιασε σε μια ημέρα όπου έπνεαν άνεμοι 9 και 10 μποφόρ, έγινε μια τιτάνια προσπάθεια από τους πυροσβέστες για να μην πάει προς το δρυμό του Σουνίου, πράγμα το οποίο και έγινε, όπως επίσης και να μη μπει στους οικισμούς. Υπήρξαν καταστροφές στον οικισμό Θυμάρι, αλλά δεν κάηκε ούτε ένα στρέμμα δάσους»

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα α πό τα δυσκολότερα καλοκαίρια της τελευταίας 20ετίας στην Ευρώπη, ενώ επιτέθηκε εκ νέου κατά του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για τις δηλώσεις του για το 112.

Απάντηση στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των μεγάλων πυρκαγιών π ου σημειώθηκαν φέτος στη χώρα έδωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» στην τηλεόραση του OPEN.

«Προφανώς και θα υπάρξουν καταστροφές. (…) Το θέμα είναι να αποτρέψουμε μεγαλύτερες καταστροφές. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε 6.000 πυρκαγιές. Ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε με τέτοιο τρόπο πολύ περισσότερες από αυτές τις πιάσαμε στο ένα τέταρτο με μισή ώρα», συνέχισε.

Για τη φωτιά στην Πάτρα και τις καταγγελίες του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, ο κ. Κεφαλογιάννης είπε: «Δεν έχω καμία διαμάχη με τον κ. Πελετίδη. Εγώ κοιτάω τον κάθε δήμαρχο (…) Αν δει κανείς την πρώτη δήλωση του κ. Πελετίδη, θα δει πως είπε στην ουσία ότι “μην ακούτε το 112, ο λαός σβήνει τις πυρκαγιές. Στην ουσία κάλεσε τους πολίτες να μην ακούνε το 112, απαξίωσε τον αγώνα που έκαναν οι πυροσβέστες, αυτό είναι μια διπλή κατηγορία προς την Πολιτική Προστασία. Ήμασταν στην Πάτρα από το πρώτο λεπτό. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Ξέσπασε ένα μεγάλο μέτωπο στη ΒΙΠΕ και μετά μπήκαν κάποια άλλα μέτωπα – αποδείχθηκαν πως είναι εμπρησμοί. Εκεί που έγιναν οι ενάρξεις των πυρκαγιών ήταν οι παρυφές της πόλης. Έγινε τιτάνια προσπάθεια να μη μπει η φωτιά στην πόλη».

Ερωτηθής εάν έγιναν λάθη στο σχεδιασμό, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε: «Κάθε χρόνο γίνονται λάθη. (…) Κάθε χρόνο παίρνουμε μαθήματα και χρόνο με το χρόνο τη Πολιτική Προστασία γίνεται καλύτερη».

Σχολιάζοντας τα στοιχεία για πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε: «Προφανώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει να κάνει τιτάνιο έργο στη συντήρηση του δικτύου. Υπάρχει πράγματι ένα ποσοστό πυρκαγιών που ξεκινάει από τους πυλώνες, όμως δεν θα μείνω εκεί. Το 70% των πυρκαγιών έχουν ανθρωπογενή αίτια, είτε με δόλο είτε εξ αμελείας. (…) Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που πρέπει να κάνουμε είναι η εκπαίδευση των πολιτών που θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα». Τόνισε δε πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Διαχειριστη, θα χρειαστούν 35 δισεκατομμύρια ευρώ για υπογειοποίηση καλωδίων υψηλής τάσης.

Σχετικά με τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου σημείωσε: «Έχω σκοπό μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου να καλέσω την επιτροπή Περιβάλλοντος για να γίνει αναλυτική συζήτηση. Επειδή ακόμα βρισκόμαστε στον Αύγουστο, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε κάποιον απολογισμό. Επειδή μπροστά μας έχουμε δύσκολες ημέρες, αλλά πράγματι αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο Ευρώπης είναι ότι βλέπουμε το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας. Προκύπτει από τις καμένες εκτάσεις, πάνω από 10 εκατ. καμένα στρέμμα τα σε όλη την Ευρώπη».

πηγή ethnos.gr