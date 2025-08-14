Σφοδρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για το 112 και τις πυρκαγιές στην Πάτρα

Ο δήμαρχος Πατρέων είχε δηλώσει ότι όσοι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 έσωσαν τις περιουσίες τους
Επίθεση στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, εξαπέλυσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στις πυρκαγιές.
Όπως είπε σε έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών, η συμπεριφορά του κ. Πελετίδη είναι επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112, εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια.
«Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», είπε.
«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» τόνισε ο κ. Κεφγαλογιάννης.
Οι δηλώσεις Πελετίδη
Υπενθυμίζεται ότι τα μηνύματα του 112 επέκρινε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, όσοι αγνόησαν τα μηνύματα για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πελετίδης μιλώντας στον Real FM είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Στην συνέχεια, συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.
Εν τω μεταξύ, για τα προβλήματα υδροδότησης, ο Δήμος Πατρέων, χθες, στην σελίδα του στο Facebook κοινοποίησε δήλωση του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης της περιοχής (ΔΕΥΑΠ), ο οποίος είπε πως για τις πυρκαγιές έχουν ευθύνη τα… αστικά κόμματα.
«Θα πρωτοστατήσουμε για να πραγματοποιηθούν γρήγορα οι επισκευές και να αποκατασταθεί η υδροδότηση στα σημεία που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Καλούμε τον λαό, μαζί με την Δημοτική Αρχή να παλέψει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, που δεν διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τον αφήνει απροστάτευτο σε κάθε φυσική καταστροφή» αναφέρει στη δήλωσή του.
«Οι πυρκαγιές, που έχουν προξενήσει μεγάλες καταστροφές στην πόλη μας και για τις οποίες έχουν την ευθύνη η ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα, έχουν προκαλέσει ζημιές και στο δίκτυο υδροδότησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Διονύσης Κλαδής.
Την ίδια στιγμή, υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πελετίδης επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, με αφορμή τις προληπτικές εκκενώσεις νοσοκομείων λέγοντας «το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».
