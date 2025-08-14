Πάτρα: Aυτοψία Πελετίδη στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας

Αυτοψία στην Ξερόλακκα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, για να διαπιστώσει την κατάσταση που επικρατεί στον ΧΥΤΑ μετά το χθεσινό πέρασμα της πυρκαγιάς.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους εργαζόμενους για την υπερπροσπάθειά τους στην αντιμετώπιση της φωτιάς τονίζοντας ότι απέδειξαν, για μια ακόμη φορά, την δύναμη και την αξία των εργαζομένων που υπερασπίστηκαν την πόλη μας και τίμησαν τη δουλειά τους.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε για τις πληγές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, εξετάστηκαν λεπτομερώς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να επανέλθει ο χώρος του ΧΥΤΑ στην υποδειγματική κατάσταση που ήταν πριν.

Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου έγινε γνωστό ότι απόψε, λόγω της πυρκαγιάς και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει, θα γίνει μερική αποκομιδή από τους κάδους, κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί από τη φωτιά και γι’ αυτό ζητείται η κατανόηση των συνδημοτών και η συμβολή τους στην διαχείριση των απορριμμάτων. Να μην βγάζουν απορρίμματα, μέχρι αύριο (15 Αυγούστου) το βράδυ, στους κάδους. Η αποκομιδή θα ξεκινήσει να γίνεται, από τη νυκτερινή βάρδια, κανονικά από το Σάββατο.