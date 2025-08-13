Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κώστας Πελετίδης: "Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται"

Κώστας Πελετίδης: "Το θέμα είναι πώ...

Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Πατρέων σε δήλωση του

Στο πύρινο μέτωπο που καίει πλέον τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης και Διάκου και απειλεί κατοικίες και ιδρύματα, βρίσκεται ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, τόνισε:

«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Προσευχηθείτε για την φλεγόμενη Αχαΐα»

Πάτρα: Ανεξέλεγκτες οι φλόγες- Εκκενώνονται Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο- Μεταφέρονται με λεωφορεία άτομα στο ΚΕΤΧ- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Ξεκινά συγκέντρωση τροφίμων για τους πυρόπληκτους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Πελετίδης Συχαινά φωτιά Φωτιά Ρωμανού Διάκου Αρόη

Ειδήσεις