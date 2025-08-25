ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία για κοινό, ολιστικό σχέδιο ανθεκτικότητας και ανασυγκρότησης της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας

Πρωτοβουλία για κοινό, ολιστικό σχέδιο ανθεκτικότητας και ανασυγκρότησης της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας αναλαμβάνει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Σε ανακοίνωση του τονίζει:

"Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και λαμβάνοντας υπόψη τις καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών της 12ης Αυγούστου 2025 στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός ολιστικού σχεδίου ανασυγκρότησης και ανθεκτικότητας για τις πληγείσες περιοχές, με συντονισμό των τοπικών φορέων και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει, εν αρχή, πρόσκληση στο Επιμελητήριο Αχαΐας, το Οικονομικό Επιμελητήριο- Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο- Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο συζήτησης την κατάρτιση πρότασης για την από κοινού διαμόρφωση του σχεδίου για την ανασυγκρότηση και την ανθεκτικότητα της Δυτικής Αχαΐας και της Πάτρας, με όρους βιωσιμότητας και προοπτικής ανάπτυξης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19.00 το απόγευμα στα γραφεία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα).

Το πλαίσιο της πρότασης για την κατάρτιση ολιστικού σχεδίου περιλαμβάνει:

§ Αξιολόγηση του υφιστάμενου μοντέλου πρόληψης.

§ Καταγραφή και ανάλυση των επιπτώσεων σε υποδομές, οικισμούς, παραγωγική δραστηριότητα και περιβάλλον.

§ Στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης με ορίζοντα 20ετίας, που θα συνδυάζει τεχνικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.

§ Μέτρα ανθεκτικότητας απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές, βασισμένα στην επιστημονική τεκμηρίωση και την κλιματική προσαρμογή.

§ Ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, ώστε να συν διαμορφωθούν οι προτεραιότητες για την «επόμενη μέρα».

§ Συνέργειες των επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΟΕΕ, Επιμελητήριο Αχαΐας, Πανεπιστήμιο, Σύλλογοι), που θα λειτουργήσουν ως ενιαίος μηχανισμός τεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης.

«Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως στην Εύβοια και την Αρχαία Ολυμπία, η Πολιτεία ανέθεσε την εκπόνηση τέτοιων σχεδίων σε φορείς όπως το «Διάζωμα» ή η «Διανέοσις». Η ευθύνη για την αναγέννηση της περιοχής μας δεν μπορεί να επιβαρύνει αποκλειστικά την Πολιτεία. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, γνωρίζοντας σε βάθος τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, επιλέγει να αναλάβει ενεργό ρόλο, ενώνοντας δυνάμεις με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.

Εμείς, ως θεσμικοί φορείς με επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος, αλλά και ως γνώστες των τοπικών συνθηκών, των κοινωνιών και της καθημερινότητας των πολιτών, αναλαμβάνουμε αυτή την πρωτόγνωρη πρωτοβουλία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τα Επιμελητήριά σας, ώστε να καταθέσουμε μια κοινή πρόταση ανασυγκρότησης με κορμό τους Δήμους και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και με ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, της οποίας η άποψη πρέπει να είναι κυρίαρχη για την επόμενη μέρα. Οφείλουμε να δείξουμε στην πράξη ότι η συλλογικότητα, η γνώση και η συνεργασία αποτελούν τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον» αναφέρει στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος".