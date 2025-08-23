Κρήτη: Στο Θριάσιο οι δύο εγκαυματίες -Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό τους

Στο κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να διακομισθούν τα δύο άτομα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά, που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στην Αμμουδαρά Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Τόσο η 36χρονη γυναίκα που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, όσο και ο 40χρονος που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους, να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όλα συνέβησαν την ώρα που η 36χρονη και ο 40χρονος βρίσκονταν στα αποδυτήρια, όπου κατά τη διάρκεια συντήρησης στις εγκαταστάσεις έγινε ανάφλεξη.

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό

Σοκαριστικό είναι το βίντεο από την στιγμή του απεγκλωβισμού της γυναίκας από τα αποδυτήρια. Το βίντεο του neakriti.gr, αποτυπώνει τις δραματικές εικόνες που εκτυλίχθηκαν την ώρα του πανικού στην Αμμουδάρα.