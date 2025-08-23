Μαίνονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Δραματική η κατάσταση των αμάχων

Έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί στο Ισραήλ η έκθεση του ΟΗΕ που κήρυξε λιμό στην πόλη της Γάζας.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δηλώνει ότι οι όμηροι που είναι οι ζωντανοί, είναι λιγότεροι από 20.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η κατάσταση στη Γάζα πρέπει να τερματιστεί, ενώ κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την άλλη πλευρά, διαμήνυσε ότι θα καταστρέψει τη Γάζα.

Ωστόσο, και τα ίδια τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην ισραηλινή κυβέρνηση ομολογούν ότι ουσιαστικά ο ψυχισμός των στρατιωτών είναι πολύ χαμηλός.

Αναφέρουν ότι «είναι πάρα πολύ κουρασμένα τα στρατεύματα και οι έφεδροι δεν είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν σε λίγο χρονικό διάστημα».

Οπότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ισραηλινών μέσων, η κατάληψη της Γάζας θα γίνει από τα μέσα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή λοιπόν, ανοίγεται το παράθυρο ευκαιρίας για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς δεν έχει απαντήσει στον απαράβατο όρο του Ισραήλ να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Το Ισραήλ αρνείται τον λιμό – Έντονη αντίδραση Νετανιάχου

Παράλληλα, μέρα με τη μέρα χειροτερεύει η κατάσταση, στη Λωρίδα της Γάζας. Σε κατάσταση λιμού κήρυξε επισήμως την πόλη ο ΟΗΕ.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η έκθεση που συντάχθηκε βασίζεται σε ψευδή στοιχεία, που έδωσε η Χαμάς. Και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ, απειλεί με ισοπέδωση της πόλης, εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει με τους όρους του Τελ Αβίβ.

Ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, τονίζει ότι «είναι ένας λιμός το 2025, ένας λιμός του 21ου αιώνα. Είναι ένας λιμός που προωθείται ανοιχτά από ορισμένους Ισραηλινούς ηγέτες ως όπλο πολέμου».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αρνήθηκε ότι υπάρχει πείνα στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ψέματα» που προωθεί η Χαμάς.

Συγκεκριμένα, κατήγγειλε ως «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

«Τα παιδιά πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα»

«Είμαι πραγματικά αγχωμένη. Την Παρασκευή δεν μαγειρέψαμε, το βυτιοφόρο δεν ήρθε και δεν έχω καθόλου χρήματα. Είμαι ψυχικά εξαντλημένη», αναφέρει μια μητέρα τεσσάρων παιδιών που ζει σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στην κεντρική Γάζα.

Όταν καταφέρνει να βρει φαγητό για την οικογένειά της – συνήθως φακές που φτιάχνει σούπα – λέει ότι μερικές φορές δεν τρώει για να μπορούν τα παιδιά της να φάνε περισσότερο.

«Έχω ένα μικρό παιδί που χρειάζεται φαγητό και δεν αντέχει την πείνα», λέει.

«Βλέπουμε τα παιδιά μας να πεινάνε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει πηγή εισοδήματος και δεν υπάρχει φαγητό».

Σε άλλα μέρη της Γάζας, οι άνθρωποι εξήγησαν ότι ακόμη και η εύρεση καυσίμων για το μαγείρεμα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Λέει ότι τα παιδιά «πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα αυτής της σύγκρουσης», λέει εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Εξηγεί ότι όλοι υποφέρουν από υποσιτισμό – οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε «θρεπτικά τρόφιμα» όπως κρέας, αυγά και φρούτα εδώ και πέντε μήνες.

«Ισοπέδωση της Γάζας αν η Χαμάς δε συμφωνήσει με τους όρους μας»

Κι ενώ μαίνονται τα ισραηλινά πλήγματα στην βόρεια και κεντρική Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοινώνει ότι θα στείλει διαπραγματευτές για το νέο γύρο συνομιλιών ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα υπάρξει αλλαγή στάσης, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον της Χαμάς αν δεν συμφωνήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Έδωσα εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου με τους όρους που αποδέχεται το Ισραήλ», διαμηνύει ο Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, προειδοποιεί ότι «Σύντομα οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν πάνω από τα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα, έως ότου συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου. Αν δεν συμφωνήσουν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούν».