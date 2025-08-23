Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ σε πολυτελή θαλαμηγό στην Ιταλία- ΦΩΤΟ

Σε τρυφερές στιγμές απαθανατίστηκαν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια των οικογενειακών τους διακοπών στις ιταλικές ακτές, όπου έκαναν μαζί με τα παιδιά τους σε πολυτελή θαλαμηγό.

Ο Μπέκαμ εθεάθη την Πέμπτη 21 Αυγούστου να αγκαλιάζει τη σύζυγό του στο κατάστρωμα του γιοτ και να είναι ιδιαίτερα διαχυτικός μαζί της.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η σχεδιάστρια μόδας, που είναι παντρεμένοι σχεδόν 25 χρόνια, ταξίδευαν με τα παιδιά τους Κρουζ, Ρομέο και Χάρπερ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας μπλε μαγιό, ενώ η Βικτόρια επέλεξε ένα μαύρο σατέν φόρεμα.