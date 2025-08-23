Φώτης Σπύρος: Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι, ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ

Στη σεξουαλική του ταυτότητα, την οποία ανακάλυψε σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά και στον αλκοολισμό που βίωσε τόσο ο πατέρας του όσο και ο ίδιος, αναφέρθηκε ο Φώτης Σπύρος.

Ο ηθοποιός αντιλήφθηκε αρκετά νωρίς ότι ήταν ομοφυλόφιλος κάτι, που όπως εξομολογήθηκε δημιούργησε ρήξη ανάμεσα σε εκείνον και στον πατέρα του.

Μιλώντας στην εφημερίδα «On Time», ο Φώτης Σπύρος δήλωσε πως αποφάσισε να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ σε ηλικία 40 ετών: «Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του 20. Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον κακοποιητικό πατέρα του, σημειώνοντας πως δεν τον κατηγορεί που δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό του: «Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο. Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο».

Ο Φώτης Σπύρος εντάχθηκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, παραδεχόμενος πως όσο έδινε μάχη με τον αλκοολισμό εκδήλωνε άσχημη συμπεριφορά σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του, μεταξύ των οποίων ήταν και η αδερφή του: «Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, με συγχώρεσε. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχα άσχημη συμπεριφορά. Ένας αλκοολικός είναι η χειρότερη εκδοχή του εαυτού του, που αυτό σημαίνει ότι είναι ψεύτης, κλέφτης, χειριστικός, απατεώνας, βρομιάρης και μπορεί πολύ εύκολα να κάνει κακό για να εξασφαλίσει χρήματα για να πιει. Δεν αγαπάει, δεν αναγνωρίζει πρόσωπα. Είναι άρρωστος. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, εδώ και δέκα χρόνια, καθαρός πια, πήγα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ζήτησα συγγνώμη. Άλλοι με συγχώρεσαν και άλλοι όχι»