Tην έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας, λόγω της ευλογιάς, ζητάει ο Αντιπεριφερειάρχης, Ανδρέας Φίλιας

Ο κ. Φίλιας περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι ιδίως μετά την καταστροφική πυρκαγιά και σημειώνει ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων πλήττει με σφοδρότητα τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας , όπου και εκεί η κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, ζητώντας να ισχύσει και στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση που ελήφθη για την de minimis ενίσχυση των κτηνοτρόφων της Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από την πανώλη.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο κ. Φίλιας αναφέρει: «Με χαρά διαπιστώσαμε ότι στην ΚΥΑ για την de minimis ενίσχυση για ζωοτροφές τωναιγοπροβατοτρόφων λόγω των περιοριστικών μέτρων για τις επιζωοτίες, συμπεριλήφθηκαν και εντάχθηκαν στην ανώτερη κατηγορία των 14 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας(Π.Ε Αιτωλ/νίας, Ηλείας και ο Δήμος Καλαβρύτων), οι οποίες πράγματι επλήγησαν από το νόσημα της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ήταν ένα δίκαιο μέτρο πουστην πράξη στηρίζει τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν και δικαιώνει και την στάση της ΠεριφέρειαςΔυτικής Ελλάδας που από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το πρόβλημα.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα μια άλλη περιοχή της Περιφέρειας και συγκεκριμένα ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας πλήττεται με σφοδρότητα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Τα μέτρα περιορισμούείναι αυστηρά και απολύτως αναγκαία για τον περιορισμό του νοσήματος, ενώ σε αυτά εντάσσονται οι Δήμοι Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, Πατρέων της Π.Ε Αχαΐας, αλλά και οι Δήμοι Ανδραβίδας Κυλλήνης,Πηνειού και Ήλιδας από την Π.Ε Ηλείας. Ακόμη περισσότερο, οι περιοχές αυτές επλήγησαν τηνπροηγούμενη εβδομάδα και από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή και πουδυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την θέση των κτηνοτρόφων.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να χορηγηθεί η αποζημίωση των 14 ευρώ ανά ζώο για τονπεριορισμό των ζώων και στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς ήδη είναι δεδομένο ότι τα περιοριστικά μέτρα με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ισχύουν για 2 μήνες κατ’ ελάχιστον.

Κύριε Υπουργέ, η συνεργασία των κτηνοτρόφων και η εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων ήταν κομβική για την εξάλειψη της πανώλης και τον περιορισμό της ευλογιάς στην Περιφέρεια ΔυτικήςΕλλάδας και πιστεύουμε ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαστε σίγουροι ότι θα ενστερνιστείτε το δίκαιο του αιτήματος και την ουσιαστική συνεισφορά του στηναποτελεσματική αντιμετώπιση της έξαρσης της ευλογιάς που ταλαιπωρεί την περιοχή μας και θαεντάξετε και τους ανωτέρω Δήμους της Περιφέρειάς μας σε αντίστοιχη διαδικασία ενίσχυσης».