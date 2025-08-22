Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες φωτογραφήθηκε στην παραλία με τον σύντροφό της

Να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram εικόνες από τη ζωή της με τον Τόμας Στρέικερ επέλεξε η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες.

Το ζευγάρι διατηρεί σχέση εδώ και δύο χρόνια, με την 29χρονη να κρατά μετρημένες τις αναρτήσεις από την προσωπική της ζωή.

Η ίδια ξεκίνησε να βγαίνει με τον Βρετανό σεφ το 2023, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον εκατομμυριούχο Πέρεγκιν Πίρσον. Ο 33χρονος έγινε διάσημος χάρη στις συνταγές του με βούτυρο, οι οποίες τον έκαναν viral στο TikTok κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας.

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο κοινά τους στιγμιότυπα, που τους δείχνουν να στέκονται μπροστά στη θάλασσα, με εκείνη να κοιτάζει τον φακό, ενώ ο σύντροφός της είναι γυρισμένος πλάτη στην κάμερα. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Καλοκαιρινή ατυχία».