Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες φωτογραφήθηκε στην παραλία με τον σύντροφό της

Η 29χρονη σπάνια μοιράζεται υλικό από την προσωπική της ζωή δημόσια
Να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram εικόνες από τη ζωή της με τον Τόμας Στρέικερ επέλεξε η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες.
Το ζευγάρι διατηρεί σχέση εδώ και δύο χρόνια, με την 29χρονη να κρατά μετρημένες τις αναρτήσεις από την προσωπική της ζωή.
Η ίδια ξεκίνησε να βγαίνει με τον Βρετανό σεφ το 2023, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον εκατομμυριούχο Πέρεγκιν Πίρσον. Ο 33χρονος έγινε διάσημος χάρη στις συνταγές του με βούτυρο, οι οποίες τον έκαναν viral στο TikTok κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας.
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο κοινά τους στιγμιότυπα, που τους δείχνουν να στέκονται μπροστά στη θάλασσα, με εκείνη να κοιτάζει τον φακό, ενώ ο σύντροφός της είναι γυρισμένος πλάτη στην κάμερα. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Καλοκαιρινή ατυχία».
Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν μετά την απουσία του Πέρεγκιν Πίρσον από το πάρτι των 27ων γενεθλίων της Μαρίας Ολυμπίας τον Ιούλιο του 2023, και επιβεβαιώθηκαν γρήγορα καθώς οι δυο τους άρχισαν να κάνουν χωριστές διακοπές μετά από τρία καλοκαίρια που πέρασαν μαζί στην Ελλάδα.
