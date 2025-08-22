Ηλέκτρα: Καθηλώνει το νέο τρέιλερ της σειράς για την τρίτη σεζόν

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις που αναμένονται στον Γ’ κύκλο της σειράς Ηλέκτρα.

Η καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών της ΕΡΤ επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με νέα, ακόμη πιο συναρπαστικά επεισόδια, με το νησί της Αρσινόης να «βομβαρδίζεται» από τη μία μετά την άλλη ανατροπή.

Ο τρίτος κύκλος της δραματικής σειράς ξεκινά με τον Βλάση να πηγαίνει στο σπίτι του Βρεττού αποφασισμένος να μιλήσει στη Δανάη. Πλησιάζοντας, όμως, βλέπει αίματα στην αυλή και ανησυχεί. Φωνάζει αλλά κανείς δεν ανταποκρίνεται και δεν διστάζει να μπει στο σπίτι από την ορθάνοιχτη πόρτα, σίγουρος ότι κάτι κακό έχει συμβεί και δεν κάνει λάθος.

Βρίσκει τον Σωτήρη Βρεττό σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποιεί για βοήθεια και φεύγει για να βρει την αγαπημένη του. Θυμάται ότι κάποτε εκείνη του είχε πει ότι βρίσκει παρηγοριά στο ποτάμι και τρέχει εκεί φοβούμενος τα χειρότερα και δεν έχει άδικο.

Βλέπει τη Νεφέλη να επιπλέει στα νερά του ποταμού. Το αίμα του παγώνει και μόνο στην ιδέα ότι θα τη «χάσει». Χωρίς να διστάζει στιγμή, σύμφωνα με τον τηλεθεατή, βουτάει στα νερά και την τραβάει έξω. Έχει σφυγμό, αδύναμο αλλά έχει. Τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου της προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί, όμως, δεν την κρατούν και ενημερώνουν τον Βλάση ότι μπορεί να την πάει στη γιαγιά της τη Δόμνα να τη φροντίσει. Ο Σωτήρης δεν έχει πεθάνει αλλά η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Θα τα καταφέρουν;