Μηνύσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη - Σοβαρές οι κατηγορίες, λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να κινηθεί δικαστικά κατά συγγενικών του προσώπων, τα οποία θεωρεί υπεύθυνα για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή μίλησε για τις προθέσεις του πελάτη του, τονίζοντας: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος».

Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, ο εγκλεισμός του δεν ήταν τυχαίος αλλά αποτέλεσε μέρος μιας οργανωμένης ενέργειας από στενούς συγγενείς του, με στόχο να μπλοκάρουν τις κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα» είπε ο δικηγόρος του σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Ο Μαζωνάκης επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα και ότι πρόκειται για σκευωρία. Δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα παραχωρήσει δημόσια συνέντευξη, ενώ σε ισχύ παραμένει η συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για τη φθινοπωρινή σεζόν.