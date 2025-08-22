Μηνύσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη - Σοβαρές οι κατηγορίες, λέει ο δικηγόρος του

Ο Μαζωνάκης επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα και ότι πρόκειται για σκευωρία
Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να κινηθεί δικαστικά κατά συγγενικών του προσώπων, τα οποία θεωρεί υπεύθυνα για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.
Ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή μίλησε για τις προθέσεις του πελάτη του, τονίζοντας: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος».
Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, ο εγκλεισμός του δεν ήταν τυχαίος αλλά αποτέλεσε μέρος μιας οργανωμένης ενέργειας από στενούς συγγενείς του, με στόχο να μπλοκάρουν τις κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα» είπε ο δικηγόρος του σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1.
Ο Μαζωνάκης επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα και ότι πρόκειται για σκευωρία. Δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα παραχωρήσει δημόσια συνέντευξη, ενώ σε ισχύ παραμένει η συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για τη φθινοπωρινή σεζόν.
Αντίδραση της οικογένειας
Από την πλευρά της, η οικογένεια του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».
Η ανάρτηση μέσα από το Δρομοκαΐτειο
Μετά το εξιτήριο, ο τραγουδιστής έκανε αισθητή την παρουσία του στα social media. Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media, το οποίο τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε «συνεχίζεται...».
