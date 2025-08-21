Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο- «Δοκιμασίες τα δώρα του Θεού»

Ο τραγουδιστής πήρε σήμερα και τυπικά εξιτήριο
Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου που ο τραγουδιστής πήρε και τυπικά εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο σπίτι του κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του. Λίγες ώρες αργότερα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον χώρο όπου έμεινε τις προηγούμενες ημέρες: το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».
Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω Ακόμα. Συνεχίζεται...».
Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ύστερα από εισαγγελική εντολή και με αίτημα του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του έλαβε δύο θεραπευτικές άδειες, γεγονός που έδειχνε τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασής του.
Οι γιατροί έκριναν ότι πλέον δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, χορηγώντας του εξιτήριο αφού είχε ήδη βγει με θεραπευτική άδεια από την περασμένη Δευτέρα.
Βγαίνοντας από την κλινική, ο ερμηνευτής εμφανίστηκε χαμογελαστός και σε καλή διάθεση, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους δήλωσε πως «όλα είναι μια χαρά» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
