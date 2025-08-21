Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο- «Δοκιμασίες τα δώρα του Θεού»

Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου που ο τραγουδιστής πήρε και τυπικά εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο σπίτι του κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του. Λίγες ώρες αργότερα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον χώρο όπου έμεινε τις προηγούμενες ημέρες: το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω Ακόμα. Συνεχίζεται...».