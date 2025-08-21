Το Ισραήλ πολιορκεί την Γάζα: Ο IDF προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα

Οι διεθνείς αντιδράσεις
Η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να εγκρίνει την επιστράτευση 60.000 εφέδρων και την παράταση της θητείας για ακόμα 20.000 στρατιώτες.
ΟΗΕ και ξένοι ηγέτες προειδοποιούν ότι μια χερσαία επίθεση θα επιδεινώσει δραματικά την ήδη οριακή κατάσταση.
Το Ισραήλ στοχεύει στην πλήρη κατάληψη της Γάζας με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» που προβλέπει την ενδοσκόπηση των επιθέσεων.
Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση της επιχείρησης ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου, με το Ισραήλ να καταλαμβάνει το 75% των εδαφών της Παλαιστίνης.
Το ισραηλινό σχέδιο, με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών Β», ξεκινά με την κλιμάκωση των επιθέσεων στα νότια της Γάζας και είναι ένα σχέδιο το οποίο ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, δίνοντας ταυτόχρονα εντολή για επιστράτευση 60. 000 εφέδρων.
Οι IDF αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από την Πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, αξιωματικοί της Διοίκησης Συντονισμού και Σύνδεσης στη Γάζα ενημέρωσαν ήδη από την Τρίτη ιατρικές αρχές και ομάδες βοήθειας στο βόρειο τμήμα του θύλακα “να προετοιμαστούν για τη μετακίνηση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας”.
Ωστόσο, ορισμένοι από τους ίδιους τους έφεδρους διαμηνύουν ότι η απόφαση αυτή είναι μια θανατική καταδίκη για τους ομήρους.
Την ίδια ώρα, σε δήλωση του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την επιτάχυνση των επιχειρήσεων για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μιας περιοχής που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της περιοχής και που κάποτε έσφυζε από ζωή.
Η Χαμάς δήλωσε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας δείχνουν κατάφωρη αδιαφορία για τις προσπάθειες μεσολάβησης για εκεχειρία και μια συμφωνία για τους ομήρους. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξάνονται συνεχώς οι διεθνείς αντιδράσεις.
Πού αποσκοπεί ο Νετανιάχου
To Iσραήλ κατέχει σχεδόν το 75% της Λωρίδας της Γάζας και σκοπεύει να θέσει υπό τον έλεγχό του το 25% με 30% που υπολείπεται.
Μέχρι πρότινος οι Ισραηλινοί είχαν αποφύγει να χτυπήσουν την Πόλης της Γάζας, στα περίχωρα της οποίας βρίσκονται ήδη, αλλά και στην κεντρική πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα που επλήγη ξανά σήμερα διότι υπήρχαν φόβοι ότι εκεί κρατούνται οι εναπομείναντες όμηροι. Τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου εκτιμά προφανώς, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, ότι είναι η ώρα να κάνει τη μεγάλη κίνηση για την πλήρη εξόντωση της Χαμάς. Ξεκινώντας από τους εναπομείναντες πυρήνες της οργάνωσης στην πόλη τη Γάζας ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της είναι να θέσει υπό ισραηλινός έλεγχο ολόκληρη τη Λωρίδα.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει μάλιστα ότι το μικραίνει το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων.
Μία υπόθεση είναι ότι θεωρεί πως οι συνομιλίες με τη Χαμάς είναι αδιέξοδες δεδομένου ότι η παλαιστινιακή οργάνωση συμφώνησε μεν σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών αλλά με σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων ενώ εκείνος τους θέλει πλέον όλους. Οπότε εκείνος προχωρά στους στρατηγικούς του στόχους χωρίς να χάσει άλλο χρόνο.
Επιπλέον, δεδομένου ότι δέχεται πίεση για τον τερματισμό του πολέμου και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αποφάσισε ν’ αυξήσει τη στρατιωτική πίεση στη Χαμάς είτε για να την αναγκάσει να συνθηκολογήσει είτε για να την εξοντώσει. Και ν’ αποδείξει σε κάθε περίπτωση ότι η στρατιωτική επιλογή, που εξ’ αρχής είχε προκρίνει, ήταν η σωστή.
Οι διεθνείς αντιδράσεις
Ο γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, ενώ η Διεθνής Αμνηστία τόνισε πως η εκστρατεία του Ισραήλ καταστρέφει συστηματικά την υγεία, την ευημερία και τον κοινωνικό ιστό.
Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, υπογράμμισε πως η πραγματική καταστροφή είναι αυτή η επίθεση και θα σύρει την περιοχή σε μόνιμο πόλεμο, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν λόγο για τριπλασιασμό των υποσιτισμένων παιδιών στη Γάζα από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα.
Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και στη Γάζα
Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις ενάντια στην κλιμάκωση του πολέμου τόσο στη Γάζα όσο και στο Ισραήλ. Στην Πόλη της Γάζας, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτήρια και σκηνές εκτοπισμένων, κρατώντας σημαίες και αφίσες. Γυναίκες και παιδιά κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Σώστε τη Γάζα», «Σταματήστε τον πόλεμο, σταματήστε την άγρια επίθεση, σώστε μας», με παλαιστινιακή μουσική να ακούγεται στο υπόβαθρο.
Στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ, διαμαρτυρόμενες για την επέκταση της επιχείρησης. Το Ισραήλ πιστεύει ότι περίπου 20 από τους 50 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα είναι ακόμη ζωντανοί.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr