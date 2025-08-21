Το Ισραήλ πολιορκεί την Γάζα: Ο IDF προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα

Η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να εγκρίνει την επιστράτευση 60.000 εφέδρων και την παράταση της θητείας για ακόμα 20.000 στρατιώτες.

ΟΗΕ και ξένοι ηγέτες προειδοποιούν ότι μια χερσαία επίθεση θα επιδεινώσει δραματικά την ήδη οριακή κατάσταση.

Το Ισραήλ στοχεύει στην πλήρη κατάληψη της Γάζας με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» που προβλέπει την ενδοσκόπηση των επιθέσεων.

Σημειώνεται ότι η πρώτη φάση της επιχείρησης ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου, με το Ισραήλ να καταλαμβάνει το 75% των εδαφών της Παλαιστίνης.

Το ισραηλινό σχέδιο, με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών Β», ξεκινά με την κλιμάκωση των επιθέσεων στα νότια της Γάζας και είναι ένα σχέδιο το οποίο ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, δίνοντας ταυτόχρονα εντολή για επιστράτευση 60. 000 εφέδρων.

Οι IDF αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από την Πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, αξιωματικοί της Διοίκησης Συντονισμού και Σύνδεσης στη Γάζα ενημέρωσαν ήδη από την Τρίτη ιατρικές αρχές και ομάδες βοήθειας στο βόρειο τμήμα του θύλακα “να προετοιμαστούν για τη μετακίνηση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας”.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους ίδιους τους έφεδρους διαμηνύουν ότι η απόφαση αυτή είναι μια θανατική καταδίκη για τους ομήρους.

Την ίδια ώρα, σε δήλωση του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την επιτάχυνση των επιχειρήσεων για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μιας περιοχής που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της περιοχής και που κάποτε έσφυζε από ζωή.

Η Χαμάς δήλωσε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας δείχνουν κατάφωρη αδιαφορία για τις προσπάθειες μεσολάβησης για εκεχειρία και μια συμφωνία για τους ομήρους. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξάνονται συνεχώς οι διεθνείς αντιδράσεις.