Με εξαντλημένο στρατό προχωρά το Ισραήλ στην κατάληψη της Γάζας λέει το CNN

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, στρατεύματα επιχειρούν ήδη στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ευρύτερη επίθεση που ενέκρινε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και αναμένεται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας εντός της εβδομάδας. Περίπου 60.000 έφεδροι κλήθηκαν να ενταχθούν στις δυνάμεις του IDF στις αρχές Σεπτεμβρίου

Η κλιμάκωση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος επανέλαβε την έκκλησή του για εκεχειρία. «Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές, είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλώντας στον Τύπο στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Ο IDF έχει ήδη εδραιώσει την παρουσία του στα περίχωρα της πόλης, έπειτα από ημέρες σφοδρών αεροπορικών και πυροβολικών επιθέσεων, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση εκπροσώπου των ισραλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Άμαχοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη της Γάζας όπου ζουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, μετά την έναρξη των πρώτων φάσεων της χερσαίας επιχείρησης που έχει σχεδιάσει το Ισραήλ για την κατάληψή της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Earlier today, over 15 terrorists fired both gunfire and anti-tank missiles and attempted to infiltrate a fortified IDF position in Khan Yunis. The troops, with IAF support, eliminated 10 armed terrorists in close-quarters combat.<br><br>The incident is ongoing and troops continue to… <a href="https://t.co/ra1MekBtsV">pic.twitter.com/ra1MekBtsV</a></p>— Israel Defense Forces (@IDF) <a href="https://twitter.com/IDF/status/1958118941793866234?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι διεθνείς αντιδράσεις δεν φαίνεται να πτοούν την κυβέρνηση Νετανιάχου που είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με την επιχείρηση. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η επιχείρηση «μπορεί να οδηγήσει μόνο σε καταστροφή και για τους δύο λαούς και να βυθίσει την περιοχή σε έναν κύκλο μόνιμου πολέμου». Στο ίδιο πνεύμα, η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού υπογράμμισε ότι νέοι εκτοπισμοί και περαιτέρω κλιμάκωση «κινδυνεύουν να επιδεινώσουν μια ήδη ολέθρια κατάσταση» για τον πληθυσμό των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές αναμένεται να διατάξουν εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν τις εστίες τους και να κατευθυνθούν προς καταφύγια στο νότιο τμήμα του θύλακα, καθώς προχωρούν οι ετοιμασίες για τα επόμενα στάδια του σχεδίου κατάληψης με ονομασία «Άρματα του Γεδεών ΙΙ».

Από την πλευρά της, η Χαμάς κατηγόρησε τον Ισραηλινό ηγέτη ότι συνεχίζει έναν «βάναυσο πόλεμο κατά αθώων πολιτών» και τον επέκρινε για «αδιαφορία» απέναντι σε νέα πρόταση εκεχειρίας περιφερειακών μεσολαβητών, στην οποία το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε εχθές να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης, όπως ενημέρωσε το γραφείο του.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Since the renewal of ground operations IDF troops have achieved in Gaza:<br><br>Operational control of over ~75% of Gaza, striking Hamas’ capabilities and terrorist infrastructure, degrading its chain of command, and allowing the IDF to expand operations.<br>Elimination of about… <a href="https://t.co/2pH3LqjAcz">pic.twitter.com/2pH3LqjAcz</a></p>— Israel Defense Forces (@IDF) <a href="https://twitter.com/IDF/status/1958212469375357260?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

CNN: Ο εξαντλημένος στρατός μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα στελέχωσης

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε εχθές το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων στο πλαίσιο της υλοποίησης των επόμενων σταδίων του σχεδίου για την κατάληψη της Γάζας. Λήφθηκε επίσης η απόφαση να παραταθεί η θητεία 20.000 εφέδρων που υπηρετούν ήδη στον στρατό.

Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου και ενόψει μιας νέας μεγάλης επιχείρησης, αξιωματούχοι του στρατού εκφράζουν την ανησυχία τους για το πρόσθετο βάρος στον IDF. Όπως επισημαίνει το αμερικανικό δίκτυο, πολλοί έφεδροι έχουν ήδη επιστρατευθεί πολλές φορές για να πολεμήσουν στη Γάζα. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, είχε ενημερώσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο στρατός αντιμετωπίζει φαινόμενα φθοράς και εξάντλησης, ωστόσο οι ανησυχίες του αγνοήθηκαν, καθώς ο Νετανιάχου και οι κυβερνητικοί του εταίροι επέμειναν στα νέα πολεμικά σχέδια.

Νέα έρευνα από το Agam Labs του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών έχουν χάσει - σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό - το κίνητρό τους για να υπηρετήσουν, σε αντίθεση με το 13% που δηλώνουν πιο πρόθυμοι από ποτέ. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα στελέχωσης στο πλαίσιο της νέας επιστράτευσης, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει τον τερματισμό του πολέμου.

Θανατική ποινή για τους ομήρους

Ο Αβσαλόμ Ζοχάρ Σαλ έχει υπηρετήσει περισσότερες από 300 ημέρες στη Γάζα σε τέσσερις διαφορετικές αποστολές. Η τελευταία του αποστολή ολοκληρώθηκε μόλις πριν από έναν μήνα και πλέον δεν είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε μια επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

«Είμαι λίγο σοκαρισμένος που ακόμη μιλάμε για αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στο CNN ο Ζοχάρ Σαλ. Όπως εξηγεί, οι αμφιβολίες που άρχισαν να τον κυριεύουν πριν από έναν χρόνο έχουν πλέον ενταθεί, ενώ και άλλα μέλη της μονάδας του εκφράζουν τις ίδιες ανησυχίες.

«Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση είναι θανατική καταδίκη για τους ομήρους», είπε. «Η κυβέρνηση έλεγε συνεχώς ότι αυτός ο πόλεμος έχει δύο αποστολές: να επιστρέψουν οι όμηροι και να ηττηθεί η Χαμάς. Τώρα είναι σαν να μας λένε πως υπάρχει μόνο ένας στόχος, ο οποίος, κατά την άποψή μου, δεν είναι εφικτός: να καταστραφεί η Χαμάς. Κι ακόμη κι αυτό που γίνεται τώρα δεν θα την καταστρέψει».

Παραμένει άγνωστο πόσοι έφεδροι θα ανταποκριθούν στο νέο κάλεσμα να υπηρετήσουν ξανά στη Γάζα, ιδίως μετά την προειδοποίηση του αρχηγού του στρατού ότι η επιχείρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους στρατιώτες όσο και τους ομήρους. Τα φύλλα πορείας έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο στρατός δείχνει μικρή διάθεση να διώξει ποινικά όσους αρνούνται ή αποφεύγουν την επιστράτευση.

Η ανακοίνωση της Χαμάς

Το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, ενόψει της οποίας η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως καλεί σε υπηρεσία 60.000 έφεδρους, μαρτυρά την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ έναντι των προσπαθειών των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έκρινε η Χαμάς σε ανακοινωθέν της.

«Η ανακοίνωση (...) του τρομοκρατικού στρατού κατοχής περί έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας και των σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων της και των εκτοπισμένων (...) μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές» με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Ενώ (η Χαμάς) ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την τελευταία πρόταση που παρουσιάστηκε από τους μεσολαβητές, (το Ισραήλ) επιμένει στη συνέχιση του βάρβαρου πολέμου του» και δεν απαντά στην πρόταση — ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου «δείχνει πως είναι το αληθινό εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία, ότι δεν κόπτεται για τη ζωή (των ομήρων) και δεν έχει σοβαρά πρόθεση να τους ανακτήσει», πρόσθεσε στο κείμενό της.