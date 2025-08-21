Γάζα: Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών

Τριπλάσιος είναι ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών στη Γάζα, σε σχέση με τα στοιχεία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) από τον περασμένο Μάρτιο.

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, όπως υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μέσω ανάρτησής του στο X.

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο στην αρχή εκείνου του μήνα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ο Λαζαρινί.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο.

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν να μεταφέρουν προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας επί σχεδόν έξι μήνες, συνέχισε. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανέφερε πως στις αποθήκες της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για 6.000 φορτηγά, τρόφιμα που θα έφθαναν για τρεις μήνες.