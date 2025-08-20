Back to Top
Ο Σωκράτης Φάμελλος στην Πάτρα, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών

Το πρόγραμμα της περιοδείας

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος  και Κλιμάκιο του Κόμματος , θα επισκεφτούν την Πέμπτη 21/08/2025  τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας.

Σε όλες τις πληγείσες περιοχές θα ενημερωθούν από τους κατοίκους και τους φορείς του νομού για όλες τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά τον όλεθρο των πυρκαγιών και θα  διατυπώσουν τις προτάσεις τους για την αποκατάσταση και την αποζημίωση των πληγέντων , όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί  επανειλημμένα και θεσμικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

  • 10.45 : Πρώτος σταθμός με επίσκεψη στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαϊας.
  • 11.30 Επίσκεψη στη ΒΙΠΕ (σταθμός πυροσβεστικής και οικισμός Περιστέρα)
  • 13.00 :  Συνάντηση με Δήμαρχο Πατρέων
  • 13.30 : Δηλώσεις στα ΜΜΕ με την έξοδο από το Δημαρχείο. 
  • 14.00 : στην Ξερόλακκα (ΧΥΤΑ για τα σκουπίδια της πόλης) η οποία κινδύνεψε σοβαρά από την πυρκαγιά.
  • 14.45 : Επίσκεψη στο οικισμό Μπάλλα. Συνάντηση με κατοίκους της περιοχής. 

