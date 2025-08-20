Ο Σωκράτης Φάμελλος στην Πάτρα, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος και Κλιμάκιο του Κόμματος , θα επισκεφτούν την Πέμπτη 21/08/2025 τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας.

Σε όλες τις πληγείσες περιοχές θα ενημερωθούν από τους κατοίκους και τους φορείς του νομού για όλες τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά τον όλεθρο των πυρκαγιών και θα διατυπώσουν τις προτάσεις τους για την αποκατάσταση και την αποζημίωση των πληγέντων , όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί επανειλημμένα και θεσμικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ