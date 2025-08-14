Εμπορικός Σύλλογος Πατρών: Αίτημα για άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης

Την κήρυξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης & την άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης, ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών απευθυνόμενος προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Εσωτερικών & το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η επιστολή της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών κοινοποιήθηκε και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας.

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Ο Εμπορικός Σύλλογος, εκπροσωπώντας τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, απευθύνει επείγουσα έκκληση για την άμεση κήρυξη όλων των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον νομό τις τελευταίες ημέρες.

Ζητούμε να εφαρμοστούν άμεσα και στο σύνολό τους τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προκειμένου να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα, αιτούμαστε:

1. Σύσταση επιτροπών καταγραφής ζημιών για κατοικίες, επιχειρήσεις, και λοιπές παραγωγικές εγκαταστάσεις.

2. Άμεση οικονομική και υλική στήριξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όπως εφαρμόστηκε σε προηγούμενες πυρκαγιές, με:

o Προκαταβολές αποζημίωσης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

o Επιχορήγηση για την αποκατάσταση ζημιών σε πάγιο εξοπλισμό, εμπορεύματα και εγκαταστάσεις.

o Αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

o Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα πληγέντα ακίνητα.

o Παράταση και αναστολή δανειακών υποχρεώσεων χωρίς επιβάρυνση.

o Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις)

o Ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω Εθνικών πόρων

3. Ειδικά προγράμματα στήριξης απασχόλησης για διατήρηση θέσεων εργασίας στις πληγείσες επιχειρήσεις.

4. Άμεση αποκατάσταση των δημόσιων ενεργειακών και λοιπών υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές.

5. Συντονισμό των δράσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η Αχαΐα δοκιμάζεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από αυτήν την καταστροφή. Οι ανάγκες είναι άμεσες και πιεστικές. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε πλήρως και να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, τονίζεται τέλος στην σχετική επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.