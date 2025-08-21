Επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» - Το Ισραήλ πολιορκεί την πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών», με την κωδική ονομασία «Γεδεών Β’», που σηματοδοτεί την πορεία προς πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Γάζας.

Η νέα φάση ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Αυγούστου, με στόχο τον απόλυτο έλεγχο του θύλακα, ο οποίος, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έχει ήδη καταληφθεί κατά 75% από τον ισραηλινό στρατό.

Μαζική επιστράτευση και επιχειρήσεις στον Νότο

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ ενέκρινε την υλοποίηση της επιχείρησης, διατάσσοντας την επιστράτευση 60.000 εφέδρων. Οι νέες δυνάμεις αναμένεται να ενισχύσουν κυρίως τις επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου οι μάχες έχουν ενταθεί.

Η απόφαση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, καθώς ελήφθη ενώ η Χαμάς είχε ήδη αποδεχθεί πρόταση κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί στο τραπέζι από μεσολαβητές.

Σφοδρό σφυροκόπημα - Δεκάδες νεκροί άμαχοι

Σε βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) καταγράφονται εκτεταμένοι βομβαρδισμοί στη Χαν Γιουνίς. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 15 μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν και αποτράπηκε νέα επίθεση. Ωστόσο, οι απώλειες σε άμαχους είναι δραματικές: τουλάχιστον 81 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 30 άνθρωποι που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια, σκοτώθηκαν σε ένα μόλις 24ωρο.

Η Χαμάς κατήγγειλε την κλιμάκωση ως πράξη «κατάφωρης περιφρόνησης» απέναντι στους διεθνείς μεσολαβητές και τους αμάχους, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ υπονομεύει σκόπιμα την ειρηνευτική διαδικασία.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι από τις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα της Πόλης της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και κατευθύνονται προς τα βορειοδυτικά της πόλης, σύμφωνα με το BBC.