Π.Δ.Ε: Σύσκεψη στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών για την αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς

Σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών και την ενίσχυση της πυροπροστασίας στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, εκπροσώπων επιχειρήσεων και φορέων, με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, σε σχετική της ανακοίνωση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: "Σύσκεψη στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας υπό τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, οργανώθηκε σήμερα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Στόχος ήταν η ενημέρωση για το χρονικό της πυρκαγιάς, οι ζημιές και τα προβλήματα από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά, αλλά και να συζητηθεί η αναγκαιότητα λήψης επιπλέον μέτρων έτσι ώστε να θωρακιστούν περαιτέρω οι εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. απέναντι σε τέτοια ακραία φαινόμενα όπως αυτό που είχαμε στις 12-8.

Ο κ. Ζαΐμης σημείωσε μεταξύ άλλων πως «από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας κάναμε το καλύτερο δυνατό για να συνδράμουμε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς εκείνες τις ώρες αντιμετωπίζαμε έναν τεράστιο κίνδυνο ολικής καταστροφής της ΒΙ.ΠΕ. με ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν όχι μόνο για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, την τοπική οικονομία και την κοινωνία, αλλά και για την γιγάντωση της φωτιάς που θα μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρη την γύρω περιοχή», αναφέροντας πως οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργων που χρησιμοποίησε η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. που είναι και η αποκλειστική διαχειρίστρια του χώρου να δείξει πλέον μεγαλύτερο και «έμπρακτο ενδιαφέρον» για την ΒΙ.ΠΕ, ειδικά σε θέματα πυροπροστασίας, καθώς απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της εταιρείας ανέφερε πως «θα θέλαμε την παρουσία σας πιο ενεργή κι ουσιαστική στην θωράκιση του επιχειρηματικού αυτού χώρου που είναι κρίσιμος για την περιοχή αλλά και την συνεργασία επιτέλους της ΕΤΒΑ σε θέματα και προβλήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων τόσο με την ΠΕ Αχαΐας όσο και με τον δήμο Δυτικής Αχαΐας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια υποχρέωση δική σας όχι μόνο προς τις εταιρείες και βιομηχανίες της ΒΙ.ΠΕ. αλλά και προς το Ελληνικό Δημόσιο και την κοινωνία. Τέλος η αρτια θωράκιση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου απέδειξε την αρτιότητα των μελετών, εγκαταστάσεων και εν γένει αδειοδοτικής διαδικασίας και συνεργασίας με την ΠΕ Αχαΐας, σε μια πολύ κρίσιμη νέα ενεργειακή εγκατάσταση σε όλη την Δυτική Ελλάδα».

Η συνάντηση αυτή συμπληρώνει την εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα, καθώς είχε προηγηθεί η σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλου, με την παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη, και υπηρεσιακών παραγόντων. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε το πλαίσιο κρατικής αρωγής για τους πληγέντες της περιοχής που ανακοινώθηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο την περασμένη Δευτέρα, καθώς και πιο συγκεκριμένα οι χρόνοι και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων αποζημιώσεων και οι διαδικασίες που θα πρέπει γρήγορα να υλοποιηθούν με την συνεργασία όλων της ΠΕ Αχαΐας και των Δήμων.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας κα Άννα Μαστοράκου, Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κα Γεωργία Ντάτσικα και Αθλητισμού κο Παναγιώτη Αντωνόπουλου, καθώς επίσης εκπρόσωποι των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΑ, Δημήτρης Λειβαδάρος, ο πρόεδρος τους ΠΑΣΕΒΙΠΕ Πέτρος Μαντάς, εκπρόσωποι από το Επιμελητήριο Αχαΐας αλλά και της διαχειρίστριας εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε."