Βουλή: Η στιγμή που χτυπά το 112 στα κινητά των βουλευτών- ΒΙΝΤΕΟ

Κόκκαλης σε κυβέρνηση: Για εσάς είναι- Ήρθε η ώρα να φύγετε

Μήνυμα από το 112 ήρθε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας με την κάμερα της Βουλής να απαθανατίζει τη στιγμή που ηχεί ο χαρακτηριστικός ήχος μέσα στην Ολομέλεια.

Όταν, άρχισαν να ηχούν ομαδικά τα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια, από τα έδρανα της ΝΔ ακούστηκε κάποιος να απευθύνεται στον Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ) που μόλις είχε ανέβει στο βήμα της αίθουσας.

«Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112» του είπαν για να ανταπαντήσει ο κ. Κόκκαλης απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα: «για εσάς είναι. Ώρα να φύγετε».

