Βουλή: Live η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό

Στην Ολομέλεια η απόφαση για την σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα
Συνεδριάζει από το πρωί της Τετάρτης η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει για την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ στην συζήτηση θα πάρουν μέρος και οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης που αναμένεται να ασκήσουν μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση.
