Κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα τρομακτικό σύννεφο σκόνης κάλυψε την Κυριακή το Ημεροβίγλι στη Σαντορίνη, όταν τμήμα γης κατέρρευσε ξαφνικά, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Το βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές και αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν από την υπερδόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές: μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η περιοχή τυλίχθηκε από ένα πυκνό πέπλο σκόνης, με κατοίκους και τουρίστες να παρακολουθούν έντρομοι την κατάρρευση.

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες που έσπευσαν στο σημείο, το συγκεκριμένο κομμάτι γης είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής επικινδυνότητας. Όπως εξηγούν, στη συγκεκριμένη κατολίσθηση συνέβαλε και το γεγονός ότι την ίδια στιγμή εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέου κτίσματος, σε μια περιοχή που είναι γεωλογικά ασταθής.