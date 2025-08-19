Επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στο Επιμελητήριο Αχαΐας

Τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, συνοδευόμενο από τις Αντιπροέδρους του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κοροβέση, υποδέχθηκε σήμερα το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Σε σχετική του ανακοίνωση τον Επιμελητήριο Αχαϊας, αναφέρει: "Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Λουλούδης, ο Υπεύθυνος Στήριξης Επιχειρήσεων κ. Γιάννης Χριστόπουλος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνος της Κοινωνικής Επιτροπής κ. Γιώργος Κολλιόπουλος, καθώς και ο Διοικητικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου ενημέρωσαν τον κ. Κασσελάκη και τους συνεργάτες του για τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες πυρκαγιές στις επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης και άμεσης αποκατάστασης.

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη του κ. Κασσελάκη στην περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός για το οποίο τον ευχαρίστησαν τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου".