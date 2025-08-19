Κασσελάκης από Πάτρα: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

Στην πυρόπληκτη Πάτρα περιοδεύει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με εποχικούς πυροσβέστες και συμμετέχοντας σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

Σύμφωνα με το Κίνημα Δημοκρατίας, ο κ. Κασσελάκης με την επίσκεψή του «απέδειξε έμπρακτα ότι οι πολίτες της περιοχής και οι εργαζόμενοι που κρατούν όρθια τη χώρα δεν θα μείνουν αβοήθητοι απέναντι στην κρατική αδιαφορία».

Συναντήθηκε με τους εποχιακούς πυροσβέστες, οι οποίοι του μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο πύρινο μέτωπο. «Έλλειψη ακόμη και των πιο βασικών μέσων, όπως το νερό. Πυροσβεστικά οχήματα που χρειάζονται μισή ώρα για να γεμίσουν και αδειάζουν σε δεκαπέντε λεπτά. Σκηνές όπου ένα μόνο όχημα καλούνταν να προστατεύσει ταυτόχρονα πολλά σπίτια σε έναν οικισμό, με αποτέλεσμα οικογένειες να νιώθουν εγκαταλελειμμένες. Εξάντληση των ίδιων των πυροσβεστών, που επιχειρούσαν χωρίς επαρκή ξεκούραση και με ελλιπή εξοπλισμό», σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι «κατήγγειλαν την απαράδεκτη στάση της Πολιτείας».