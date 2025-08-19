Κρήτη: Ταξιτζής αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Καταγγελία από γυναίκα που έμεινε με τα ανήλικα παιδιά της σε σκοτεινό σημείο - Κινήθηκε νομικά κατά του οδηγού
Μία μητέρα τριών ανήλικων παιδιών κατήγγειλε στο Ηράκλειο Κρήτης πως οδηγός ταξί την ανάγκασε να αποβιβαστεί από το όχημα, μαζί με τα παιδιά της, προκειμένου να πάρει στη θέση τους τουρίστες με βαλίτσες.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών στα ταξί του νησιού.
«Μας κατέβασε στο σκοτάδι»
Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η ίδια με τα τρία παιδιά της, ηλικίας 6, 9 και 12 ετών, επιβιβάστηκαν σε ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου. Ωστόσο, λίγα χιλιόμετρα αργότερα, ο οδηγός τους ζήτησε να κατέβουν, καθώς – όπως είπε – τον περίμεναν τουρίστες σε άλλο σημείο.
Η οικογένεια βρέθηκε ξαφνικά σε σκοτεινό και απομονωμένο δρόμο, με τα παιδιά να πανικοβάλλονται. Η μητέρα κατήγγειλε ότι δεν είχε μπαταρία στο κινητό της για να καλέσει άλλο ταξί, ενώ από το σημείο δεν περνούσαν οχήματα, με αποτέλεσμα να νιώσουν εγκλωβισμένοι και αβοήθητοι.
Νομική προσφυγή κατά του οδηγού
Η γυναίκα σημείωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του ταξί και στη συνέχεια προχώρησε σε νομικές ενέργειες εναντίον του οδηγού. Το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν κυρώσεις εις βάρος του.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με αρκετούς να τονίζουν την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και προστασία των επιβατών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικογένειες με παιδιά
