Κρήτη: Ταξιτζής αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Μία μητέρα τριών ανήλικων παιδιών κατήγγειλε στο Ηράκλειο Κρήτης πως οδηγός ταξί την ανάγκασε να αποβιβαστεί από το όχημα, μαζί με τα παιδιά της, προκειμένου να πάρει στη θέση τους τουρίστες με βαλίτσες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών στα ταξί του νησιού.

«Μας κατέβασε στο σκοτάδι»

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, η ίδια με τα τρία παιδιά της, ηλικίας 6, 9 και 12 ετών, επιβιβάστηκαν σε ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου. Ωστόσο, λίγα χιλιόμετρα αργότερα, ο οδηγός τους ζήτησε να κατέβουν, καθώς – όπως είπε – τον περίμεναν τουρίστες σε άλλο σημείο.

Η οικογένεια βρέθηκε ξαφνικά σε σκοτεινό και απομονωμένο δρόμο, με τα παιδιά να πανικοβάλλονται. Η μητέρα κατήγγειλε ότι δεν είχε μπαταρία στο κινητό της για να καλέσει άλλο ταξί, ενώ από το σημείο δεν περνούσαν οχήματα, με αποτέλεσμα να νιώσουν εγκλωβισμένοι και αβοήθητοι.