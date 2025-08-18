Ιάσονας Φωτήλας: «Δίπλα στην Αχαΐα με ευθύνη, σχέδιο και αποτέλεσμα»

Τη δέσμευση της κυβέρνησης για άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αχαΐα και την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών τόνισε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, αναφερόμενος, σε ανακοίνωσή του, στο πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκε στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Από την πρώτη στιγμή της δοκιμασίας της Αχαΐας διαλέξαμε τον δρόμο της υπεύθυνης δράσης, που φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Μετά την αντιμετώπισή της έρχεται η ώρα για την άμεση στήριξη των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αχαΐα.

Λύσεις και μέτρα αποτελεσματικά, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συνεχή παρακολούθηση από τον κρατικό μηχανισμό.

Στη σημερινή παρουσίαση του σχεδίου αποκατάστασης στην Πάτρα, από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευστάθιο Σταθόπουλο και τον Διοικητή του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, των Δημάρχων και του συνόλου των τοπικών φορέων, τονίσαμε πως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε οι πολίτες να λάβουν γρήγορα τις ενισχύσεις που δικαιούνται και να ξεκινήσει άμεσα η αποκατάσταση των υποδομών.

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει:

Στεγαστική συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών.

Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης έως 500€/μήνα.

Έκτακτη ενίσχυση 600€ για πρώτες ανάγκες, με προσαυξήσεις για πολύτεκνους και ΑμεΑ.

Ενίσχυση έως 6.000€ για οικοσκευή κύριας κατοικίας.

Επιχορηγήσεις στο 70% της ζημιάς για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τις πληγείσες περιοχές.

Έκτακτη χρηματοδότηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για αποκατάσταση υποδομών.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιπλημμυρική θωράκιση, καθώς η προστασία του νομού από μελλοντικά φαινόμενα είναι ζωτικής σημασίας.

Πέρα από αυτά, ενεργοποιείται το «Αχαΐα Pass», ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα του τουρισμού.

Η Πολιτεία προχωρά με αποφασιστικότητα, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο μέσο.

Εξασφαλίσαμε την προστασία της Ζωής των συμπολιτών μας, περιορίσαμε τις επιπτώσεις στις περιούσιες και το περιβάλλον.

Τώρα θα αντιμετωπίσουμε τις πληγές που άφησαν πίσω τους και που δοκιμάζουν πολλούς συμπολίτες μας.

Το σχέδιο αποκατάστασης της Αχαΐας και το «Αχαΐα Pass» δεν είναι απλώς μέτρα στήριξης.

Είναι η έμπρακτη δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Αχαΐα θα ξανασταθεί όρθια, πιο ασφαλής και πιο ανθεκτική.

Και τόσο εγώ προσωπικά, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης είμαστε εδώ για να το εξασφαλίσουμε"