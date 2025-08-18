Βασίλης Αϊβαλής: Ανεπάρκειες, «αρρυθμίες» και λάθη στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Πάτρα

Ανακοίνωση για τις καταστροφικές φωτιές στην Πάτρα εξέδωσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και πάλι» Βασίλης Αϊβαλής.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται:

Οι φλόγες που τύλιξαν την Πάτρα τις τελευταίες ημέρες άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής και τρόμου. Ζωές βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο, περιουσίες συμπολιτών μας καταστράφηκαν, ενώ το φυσικό περιβάλλον υπέστη ανυπολόγιστη ζημιά. Δυστυχώς, για άλλη μία φορά αποδείχθηκε ότι ο κρατικός μηχανισμός αλλά και η Δημοτική Αρχή δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Αντί για σχέδιο, υπήρξε προχειρότητα. Αντί για πρόληψη και έγκαιρη δράση, κυριάρχησαν οι ελλείψεις και οι καθυστερήσεις.

Η παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» επισημαίνει:

-Κενά στην πρόληψη και στον συντονισμό των αρμόδιων αρχών που επέτρεψαν τη φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο.

- Ανεπαρκή συνδρομή εναέριων μέσων τις κρίσιμες πρώτες ώρες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί σύντομα και να κατακάψει περιοχές και περιουσίες, απειλώντας ακόμη και το κτίριο της Πυροσβεστικής στη ΒΙΠΕ.

- Ανύπαρκτη μέριμνα του Δήμου Πατρέων για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης- Υποστήριξης Πολιτών, ώστε οι δημότες να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και οδηγίες.

-Απαράδεκτη δημόσια αντιπαράθεση πριν καν σβήσει η φωτιά, με την επίθεση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης στον Δήμαρχο Πατρέων σε άστοχη δήλωση του, σε μια στιγμή που η κοινωνία απαιτούσε ενότητα και σοβαρότητα.

-Ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας της ΔΕΥΑΠ, που δεν μερίμνησε διαχρονικά ώστε τα αντλιοστάσια να διαθέτουν γεννήτριες ή δυνατότητα τροφοδότησης με κινητές γεννήτριες, αφήνοντας την πόλη χωρίς νερό τη στιγμή της κρίσης, αλλά και ημέρες μετά από αυτή.

-Τραγική υποχρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας προς τους Δήμους, με αποτέλεσμα σωροί κομμένων χόρτων και κλαδιών να λειτουργούν ως εύφλεκτες βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

- Ανεπαρκές δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών από τον Δήμο σχετικά με την ύδρευση, τη διαθεσιμότητα υδροφόρων και τις ενέργειες αποκατάστασης.

Η Πάτρα και οι πολίτες της αξίζουν προστασία, σοβαρό σχεδιασμό και αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και πάλι» καλεί:

-Την κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τους Δήμους με χρηματοδότηση και μέσα Πολιτικής Προστασίας. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο οι τοπικές κοινωνίες να μένουν αβοήθητες, με υποστελεχωμένες υπηρεσίες και ανύπαρκτα εναέρια μέσα στις κρίσιμες πρώτες ώρες μιας πυρκαγιάς. Η ευθύνη της Πολιτείας είναι τεράστια. Οφείλει να αφήσει στην άκρη τις επικοινωνιακές κινήσεις και τα ευχολόγια και να οργανώσει ένα πραγματικό, αξιόπιστο σχέδιο πρόληψης και άμεσης επέμβασης.

- Τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές ενέργειες και ανασχεδιασμό για την πρόληψη και προστασία της πόλης και δημοσιοποίηση των σχεδίων αυτών.

Επίσης η παράταξη «Πάτρα, Σπουδαία και πάλι» ζητά:

-Την άμεση καταγραφή σε κάθε επίπεδο, στήριξη και αποζημίωση όλων των πληγέντων.

- Την άμεση δρομολόγηση έργων για να μην πνιγεί η πόλη μετά τις πρώτες βροχές

Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα και δεν μπορεί να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.