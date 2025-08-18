Πάτρα: Τι λέει για την ποιότητα του νερού η ΔΕΥΑΠ- Ποιες περιοχές δεν έχουν ακόμη κι σήμερα ύδρευση

Έντονη παραμένει η ανησυχία των Πατρινών, σχετικά με την ποιότητα του νερού, που φτάνει στις βρύσες τους, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες και προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, σε δηλώσεις του στο thebest.gr, διαβεβαιώνει ότι το νερό που διανέμεται στην πόλη είναι ασφαλές για κάθε χρήση. «Στα δίκτυα υδροδότησης των πληγεισών περιοχών έγιναν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που θα μπορούσαν να καταδείξουν τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Οι μετρήσεις μας, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει με σχετική μας ανακοίνωση, δείχνουν ότι το νερό είναι ασφαλές. Οι έλεγχοι για την ποιότητα του νερού θα παραμείνουν αυστηροί και καθημερινοί, όπως προβλέπει η νομοθεσία», υπογραμμίζει ο κ. Κλάδης.

Η αποκατάσταση της υδροδότησης στα σημεία που επλήγησαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, «το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία, ωστόσο παραμένουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, όπου τα συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο».

Στα Άνω Συχαινά, όπου, όπως εξηγεί ο κ. Κλάδης, υπάρχει σοβαρό τεχνικό ζήτημα «δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει την ακριβή αιτία του προβλήματος, αλλά εργαζόμαστε εντατικά με πολλές δυνάμεις στην περιοχή ώστε να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό».

«Παράλληλα, στα Μοιρέικα, πάλι δουλεύουμε εντατικά για να αποκατασταθεί η βλάβη και να μπορέσουμε να δώσουμε νερό. Επίσης, έχουμε μια υδροφόρα στην πλατεία που δίνουμε νερό στον κόσμο και μια υδροφόρα που τροφοδοτεί τη δεξαμενή του χωριού και κάποια σπίτια παίρνουν νερό από εκεί. Ολοκληρώνουμε κάποιες εργασίες στη δεξαμενή των Δρεστενών, με στόχο να δώσουμε νερό σε κάποια σπίτια που βρίσκονται πολύ ψηλά, των Βραχνεϊκων, του Μονοδενδρίου και των Ροϊτίκων».

Όπως επισημαίνεται, προβλήματα προέκυψαν από τις ζημιές που προκάλεσε η διακοπή ηλεκτροδότησης, αλλά και από ζημιές που άφησε πίσω της η φωτιά στις υποδομές του δικτύου υδροδότησης.