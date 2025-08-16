ΔΕΥΑΠ: "Ασφαλές το νερό που δίνεται στην πόλη μετά τις φωτιές για κάθε χρήση"

Η ΔΕΥΑΠ σε ανακοίνωσή της για την ποιότητα του νερού που δίνεται στην πόλη μετά τις φωτιές αναφέρει:

"Στα δίκτυα υδροδότησης, στις πληγείσες από την φωτιά περιοχές, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για μηχανικές βλάβες και έχουν αποκατασταθεί όπου διαπιστώθηκαν, ενώ πραγματοποιήθηκαν και έλεγχοι εισόδου σε αυτά ξένων υλών που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του νερού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά την ποιότητα, το νερό που δίνεται στην πόλη είναι ασφαλές για κάθε χρήση. Η ΔΕΥΑΠ θα συνεχίσει με καθημερινούς ελέγχους να επιβεβαιώνει την καταλληλόλητα του νερού".