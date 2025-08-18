Κορινθίου – Καραθανάσης: Βίντεο από το ρομαντικό δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμειναν στην Ιταλία

Μετά τις όμορφες στιγμές που πέρασαν στην Αλόννησο, η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφό της, Γιώργος Καραθανάσης, ταξίδεψαν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μπάρι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο η ηθοποιός όσο και ο αγαπημένος της, μοιράστηκαν πολλές όμορφες φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που έζησαν και θα τους μείνουν αξέχαστες. Έκαναν βουτιές στη θάλασσα, απόλαυσαν όλα τα αξιοθέατα, ενώ βγήκαν και πολλά ρομαντικά ραντεβού ζώντας τον έρωτά τους.

