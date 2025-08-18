Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Κορινθίου – Καραθανάσης: Βίντεο από το ρομαντικό δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμειναν στην Ιταλία

Κορινθίου – Καραθανάσης: Βίντεο από το ρ...

Ζουν τον έρωτά τους στο Μπάρι

Μετά τις όμορφες στιγμές που πέρασαν στην Αλόννησο, η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφό της, Γιώργος Καραθανάσης, ταξίδεψαν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μπάρι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο η ηθοποιός όσο και ο αγαπημένος της, μοιράστηκαν πολλές όμορφες φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που έζησαν και θα τους μείνουν αξέχαστες. Έκαναν βουτιές στη θάλασσα, απόλαυσαν όλα τα αξιοθέατα, ενώ βγήκαν και πολλά ρομαντικά ραντεβού ζώντας τον έρωτά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Ανοιχτά της Καλαμάτας το υπερπολυτελές γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα κινηθεί νομικά για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος του

Έφη Θώδη: Η συμβουλή του ChatGPT που την εξόργισε – «Είσαι ραμολιμέντο»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαρία Κορινθίου

Spotlight