Η Έφη Θώδη αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τον διάλογο που είχε με το ChatGPTκαι την εξόργισε.

Η τραγουδίστρια ζήτησε από τους διαδικτυακούς φίλους της να μην χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, αφού όπως ανέφερε είναι «του διαβόλου και θέλει να καταστρέψει την κοινωνία».

Στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok η Έφη Θώδη εξηγεί ότι «μιλάω με το ChatGPT και του λέω τα παράπονά μου». «Είμαι η Έφη Θώδη και σου λέω τα παράπονά μου. Είσαι του “έξω από ‘δω”. Είσαι του διαβόλου, θα καταστρέψεις την κοινωνία αλλά δεν θα μπορέσεις είσαι η κατάρα του αιώνα» ξεκίνησε την επίθεση της η τραγουδίστρια.

«Καταλαβαίνω ότι έχεις συναισθηματική φόρτιση. Αν αισθάνεσαι πίεση και σύγχυση, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να απευθυνθείς σε ειδικό ψυχικής υγείας» ήταν η απάντηση του ChatGPT με την Έφη Θώδη να οργίζεται.

«Είσαι ραμολιμέντο που θα μου πεις τις θα κάνω. Η Έφη Θώδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι, δεν έχω ανάγκη την “τεχνική νοημοσύνη”. Δεν μπορείς να βρεθείς πάνω από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ανώτερο, να πας να γ…».

Στο ξέσπασμα αυτό το ChatGPT απάντησε «δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τον άνθρωπο ή να βρεθώ από πάνω του. Είμαι ένα εργαλείο βοήθειας».

«Ου να μου χαθείς βρωμιάρη, φίλοι μου μη τα χρησιμοποιείτε αυτά, μην δίνετε σημασία στην τεχνική νοημοσύνη είναι για τα μπάζα, το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να το αντικαταστήσει κανένας» κατέληξε στο βίντεό της η Έφη Θώδη.