Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα κινηθεί νομικά για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διανύει το πέμπτο 24ωρο στο Δρομοκαΐτειο και αναμένεται εντός της ημέρας να εξεταστεί από ψυχιάτρους.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο του και μαζί καταστρώνουν τις επόμενες κινήσεις τους. Θεωρείται βέβαιο πως ο καλλιτέχνης θα περάσει το επόμενο διάστημα στην αντεπίθεση και θα δώσει περαιτέρω απαντήσεις για τα όσα βιώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έπειτα από εισαγγελική εντολή που ζήτησαν ο πατέρας και η αδελφή του χωρίς την συγκατάθεση του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης τονίζει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο ρεπόρτερ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1: «Αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η νομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη δεν είναι τόσο απλή. Οι πληροφορίες που μας έρχονται από το Δρομοκαΐτειο είναι ότι με βάση την νομοθετική διαδικασία. σήμερα πάλι δύο ψυχίατροι θα εξετάσουν ξανά τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα γράψουν μια έκθεση που θα πάει στον εισαγγελέα και εκείνος θα αποφασίσει εάν θα πάρει το μέτρο της εκούσιας νοσηλείας ή όχι».

Ο δικηγόρος του, μιλώντας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εκπομπή, είπε χαρακτηριστικά για τις επόμενες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει εκούσια νοσηλεία. Πρέπει ο ασθενής να μην έχει την δυνατότητα να κρίνει την κατάστασή του και να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και για τους γύρω του για να γίνει χωρίς την συγκατάθεσή του.

Τα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν χρήσει ψυχιατρικής και ψυχολογικής νοσηλείας.