Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να με καθιστά επικίνδυνο»

Μήνυμα μέσα από το «Δρομοκαΐτειο» έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος βρίσκεται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο από το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που βρίσκεται ακόμη στο «Δρομοκαΐτειο» δήλωσε στο Star πως δεν «πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους».

Παράλληλα τονίζει πως «υπήρχε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή την δοκιμασία» και ευχαριστεί τον κόσμο για την συμπαράσταση.

Συγκεκριμένα το μήνυμα του Γιώργου σύμφωνα με το Star είναι το ακόλουθο: Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου.

Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους.

Υπήρχε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή την δοκιμασία.

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever για την αμέριστη συμπαράσταση, για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική στιγμή.

Νοιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».