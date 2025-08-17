Κέρκυρα: Καρέ-καρέ η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα από γκρεμό

Τυχερός στην ατυχία του στάθηκε ένας τουρίστας στην Κέρκυρα, ο οποίος παγιδεύτηκε σε απόκρημνο και δύσβατο σημείο με βράχια, κάτω από το μοναστήρι της Παναγίας στην Παλαιοκαστρίτσα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία μέλη της ορειβατικής ομάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επτά διασώστες της ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), υπό την καθοδήγηση του Διοικητή Νομού, Νίκου Κόλλα.

Οι διασώστες, χρησιμοποιώντας ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, κατάφεραν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τον τουρίστα και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, βάζοντας τέλος στην πολύωρη αγωνία.

Ο τουρίστας είναι καλά στην υγεία του και δεν απαιτήθηκε διακομιδή του σε νοσοκομείο.