#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Κέρκυρα: Σώος ο τουρίστας που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του κράτησε τρεις ώρες

Καλά στην υγεία του είναι ο νεαρός τουρίστας που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο με βράχια κάτω από το μοναστήρι στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 11 άτομα, 3 μελη της ορειβατικης ομάδας της πυροσβεστικής και 7 άτομα της ΕΜΟΔΕ με επικεφαλής τον διοικητή νόμου Ν. Κόλλα. 

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον νεαρό, και τον οδήγησαν σε ασφαλές σημείο.

 Επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε μετά από τρεις περίπου ώρες.

#tags Κέρκυρα Απεγκλωβισμός

Ειδήσεις