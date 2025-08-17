Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με πολίτες αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, θα επισκεφθεί αύριο τις περιοχές του νομού Αχαΐας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Ο κ. Παπανδρέου θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με πολίτες αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες ώστε να ενημερωθεί για το μέγεθος της καταστροφής, τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία αλλά και την πορεία της καταγραφής των ζημιών ώστε να αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι συμπολίτες.
