Ντόναλντ Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος με την Ρωσία - Μείνετε συντονισμένοι»

Αινιγματική ανάρτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ
Μία αινιγματική ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά τις κοινές δηλώσεις των Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες.
«Μεγάλη πρόοδος με την Ρωσία – Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.
Η ανάρτηση Τραμπ έγινε την ώρα που Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν παραχωρούσαν συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες ενόψει και της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr