Φον ντερ Λάιεν - «Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει πάντα στην Ευρώπη»

Η ειρήνη «πρέπει να επιτευχθεί με δύναμη» είχε η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν στη συνέντευξη τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το απόγευμα της Κυριακής (17/8/25), λίγο πριν μπουν μαζί στην τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, παραμονή της μεγάλης συνάντησης του Ουκρανού προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν είπε στις κοινές δηλώσεις της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να σας στηρίζει για όσο χρειαστεί».

Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά μιας καλής συμφωνίας, η κυρίας φον ντελ Λάιεν είπε ότι «πρώτον αυτή πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Και η Ουκρανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της κυριαρχία και δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς και της λήψης βοήθειας από άλλες χώρες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι ο όρος «κατάπαυση του πυρός» έχει μικρότερη σημασία από την ουσία, που είναι να σταματήσει η αιματοχυσία.

«Αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι να σταματήσει το σκοτωμός», είπε.

«Δεν έχει σημασία ο ίδιος ο όρος, αλλά το περιεχόμενο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει το συντομότερο δυνατό μια τριμερής συνάντηση… μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ούτε στη στήριξη που λαμβάνει η Ουκρανία από τρίτες χώρες.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις· είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», τόνισε ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε χαρακτηριστικά:

«Όπως έχω πει πολλές φορές, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένα ατσάλινο σκαθάρι-ακανθόχοιρος, ακατάποτο για κάθε πιθανό εισβολέα».



