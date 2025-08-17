Διακοπές στην Εύβοια για τον Μπόρις Τζόνσον

Στην Ελλάδα βρίσκονται για άλλο ένα καλοκαίρι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με τη σύζυγό του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους.

Το ζεύγος επέλεξε την Εύβοια, αναφέρει η Daily Express.

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προορισμός των φετινών διακοπών της οικογένειας Τζόνσον, αφού τον Ιούλιο περασμένο μήνα ταξίδεψαν στην Ιταλία.