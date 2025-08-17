Διακοπές στην Εύβοια για τον Μπόρις Τζόνσον

Με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους
Στην Ελλάδα βρίσκονται για άλλο ένα καλοκαίρι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με τη σύζυγό του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους.
Το ζεύγος επέλεξε την Εύβοια, αναφέρει η Daily Express.
Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος προορισμός των φετινών διακοπών της οικογένειας Τζόνσον, αφού τον Ιούλιο περασμένο μήνα ταξίδεψαν στην Ιταλία.
Ο Μπόρις και η Κάρι Τζόνσον απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, ένα κοριτσάκι, φέτος στις 21 Μαΐου.
Ο πρώην πρωθυπουργός έχει άλλα τέσσερα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ, και έχει τουλάχιστον ένα άλλο παιδί από εξωσυζυγική σχέση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr