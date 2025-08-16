ΤΕ Αχαΐας ΚΚΕ: Περιοδείες σε πυρόπληκτες περιοχές και χώρους δουλειάς

Περιοδείες σε πυρόπληκτες περιοχές και χώρους δουλειάς πραγματοποιεί η ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ, με το κάλεσμα της ΤΕ εν όψει της επίσκεψης του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα στην Αχαΐα, την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα:

Κυριακή 17/8/2025:

7.00μμ σε Βραχνέικα, Καμίνια, Τσουκαλέικα με επικεφαλής τον Δημήτρη Μαρμούτα, στέλεχος του ΚΚΕ

8.00μμ σε Άνω, Κάτω Αλισσό και Καμενίτσα με επικεφαλής τον Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της ΚΕ και βουλευτή Αχαΐας του ΚΚΕ

8.00μμ, στις πυρόπληκτες περιοχές του Ανατολικού διαμερίσματος με επικεφαλής τον Κώστα Μουγκογιάννη, μέλος του ΓΠ Δ. Ελλάδας και Γραμματέα της ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ

8.00μ.μ. σε Άνω, Κάτω Καστρίτσι και Μαγούλα με επικεφαλής τον Αποστόλη Αγγελή, μέλος της ΕΠ Δ. Ελλάδας του ΚΚΕ

Δευτέρα 18/8/2025:

6.00πμ : στην ΑΜΣΤΕΛ με επικεφαλής τον Ζαφερόπουλο Παναγή, στέλεχος του ΚΚΕ

6.00πμ : στη ΝΟΥΝΟΥ με επικεφαλής τον Τσάκωνα Γιώργο, μέλος της ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ

6.00πμ : στο εργοστάσιο Πέτας με επικεφαλής τον Κώστα Μουγκογιάννη, μέλος του ΓΠ Δ. Ελλάδας και Γραμματέα της ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ

7.00πμ: στον ΚΕΠΕΝΟ με επικεφαλής τον Σταθόπουλο Γιώργο, στέλεχος του ΚΚΕ

11.00πμ: στην ΕΛΠΑΚ με επικεφαλής τον Δημήτρη Μαρμούτα, στέλεχος του ΚΚΕ