Ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί την πυρόπληκτη Αχαΐα

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας πρόκειται, όπως ανακοινώθηκε, να επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπα είναι το εξής:

- Στις 09.00 θα επισκεφτεί τα Συχαινά της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.

- Στις 11.30 θα επισκεφτεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.

- Στις 20.00 ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.