Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθεί την πυρόπληκτη Αχαΐα

Ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επι...

Θα επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας όπως τα Συχαινά

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας πρόκειται, όπως ανακοινώθηκε, να επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπα είναι το εξής:

- Στις 09.00 θα επισκεφτεί τα Συχαινά της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.

- Στις 11.30 θα επισκεφτεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.

- Στις 20.00 ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.

Πάτρα: Στα δικαστήρια οι νεαροί για τους...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε 8 Περιφέρειες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δήμος Πατρέων: Διανομή εμφιαλωμένου νερού σε συνοικίες που έχουν πρόβλημα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συχαινά φωτιά Δημήτρης Κουτσούμπας

Ειδήσεις