Axios: Τι έλεγε επί 90 λεπτά ο Τραμπ στον Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

«Ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία αλλά συμφωνία ειρήνης»

Νέα στοιχεία για την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρνει στο φως το Axios, την ώρα που Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη αναζητούν τον τρόπο να ανοίξουν ένα παράθυρο ειρήνης μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιστότοπου, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι αλλά και σε ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν επιθυμεί μια απλή εκεχειρία, αλλά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου». Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ράβιντ, με ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ τους μετέφερε επί λέξει: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Trump told Zelensky and NATO leaders that Putin doesn't want a ceasefire and prefers a comprehensive agreement to end the war. According to a source on the call Trump said: "I think a fast peace deal is better than a ceasefire"</p>— Barak Ravid (@BarakRavid) <a href="https://twitter.com/BarakRavid/status/1956619229177729275?ref_src=twsrc%5Etfw">August 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η συνομιλία Τραμπ – Ζελένσκι διήρκεσε πάνω από ενενήντα λεπτά, με τη συμμετοχή και Ευρωπαίων ηγετών. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε γνωστό ότι θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις της για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και για τα βασικά σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης», σημείωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We had a long and substantive conversation with <a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.<br><br>Ukraine reaffirms… <a href="https://t.co/64IPVhtFaB">pic.twitter.com/64IPVhtFaB</a></p>— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1956618668210626884?ref_src=twsrc%5Etfw">August 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>