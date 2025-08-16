Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

«Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;», ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο – Η αντίδρασή του

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

Οι δύο ηγέτες απομακρύνθηκαν λίγο μετά την ερώτηση

Μια μάλλον άβολη ερώτηση δέχθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την ώρα που πήγαινε με τον Ντόναλντ Τραμπ να φωτογραφηθούν.

Εκείνη την ώρα οι δημοσιογράφοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν ερωτήσεις τόσο στο Ντόναλντ Τραμπ όσο και στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;», ρώτησε κάποιος.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν απάντησε και ακούστηκε η ερώτηση «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους».

Ο Πούτιν έδειξε το αυτή του κάνοντας κίνηση «δεν σας ακούω» και στη συνέχεια σήκωσε τους ώμους.

Οι δύο ηγέτες απομακρύνθηκαν λίγο μετά την ερώτηση.

Ειδήσεις Τώρα

Χίλαρι Κλίντον: Θα πρότεινα τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν λήξει ο πόλεμος χωρίς να χάσει η Ουκρανία εδάφη

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 85 drones στη διάρκεια της νύχτας στο ουκρανικό έδαφος

Τραμπ και Πούτιν δεν έκλεισαν συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ντόναλντ Τραμπ Βλαντιμίρ Πούτιν

Ειδήσεις