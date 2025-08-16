Τραμπ και Πούτιν δεν έκλεισαν συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία

Όλες οι εξελίξεις από την συνάντηση στην Αλάσκα

Μετά από 3 ώρες συνομιλίας στην Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και δεν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, φαίνεται πως κατάφεραν να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους και να χαρακτηρίσουν τη συνάντησή τους ως «εποικοδομητική». Μετά τη συνομιλία, οι 2 ηγέτες προχώρησαν σε κοινή δήλωση. Αν και είθισται ο οικοδεσπότης να παίρνει πρώτος τον λόγο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε πρώτος στη συνέντευξη τύπου αναφέροντας πως η συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρα από εποικοδομητική είχε και «ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού». Στη συνέχεια τόνισε πως όσα συζήτησε με τον Αμερικάνο πρόεδρο θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος αλλά και για να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ.



Είπε ότι οι δύο χώρες μπορούν να οικοδομήσουν μια επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια, στην τεχνολογία, στην εξερεύνηση του διαστήματος και στην Αρκτική. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης. «Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι συνεχίζοντας αυτήν την πορεία, μπορούμε να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν».

Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αφήνοντας αιχμές για τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου. «Ελπίζουμε πως δεν θα εγείρουν εμπόδια και δεν θα επιχειρήσουν να υπονομεύσουν την πρόοδο μέσω προκλήσεων ή μηχανορραφιών στο παρασκήνιο», είπε ο Πούτιν. «Υπάρχει ακόμη δρόμος»

Στο ίδιο «ρεύμα» κινήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τόνισε πως σημειώθηκε πρόοδος. «Υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι την επίτευξη συμφωνίας. Συμφωνήσαμε σε πολλά σημεία και υπάρχουν ακόμα λίγα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία σήμερα, αλλά έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε», δήλωσε. Προανήγγειλε ότι θα ενημερώσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για την έκβαση των συνομιλιών και αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα;», ρώτησε στα αγγλικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ –μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν- στο Fox News, ο Αμερικάνος πρόεδρος δήλωσε πως ίσως επανεξετάσει σε 2-3 εβδομάδες την επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. «Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING<br><br> Putin and Trump talks begin in Alaska. <a href="https://t.co/rnsXipnLPX">pic.twitter.com/rnsXipnLPX</a></p>— RussiaNews (@mog_russEN) <a href="https://twitter.com/mog_russEN/status/1956439426047111205?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Δείτε, η Ουκρανία πρέπει να τη δεχτεί. Μπορεί να πουν όχι», συνέχισε. Πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα είναι να οργανωθεί μια τριμερής συνάντηση με τον Ζελένσκι, τον Πούτιν και εκείνον. Αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να παραστεί σε ένα τετ-α-τετ μεταξύ του Ρώσου και του Ουκρανού προέδρου. «Και οι δύο με θέλουν εκεί – και θα είμαι. Η ειρήνη μπορεί να έλθει σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα», συνέχισε. Η χειραψία πριν μπουν στο «Κτήνος»

Πριν από την αναχώρησή του από την Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε νεκροταφείο και άφησε λουλούδια σε τάφους σοβιετικών πιλότων που βρήκαν τον θάνατο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε στον Ρώσο ομόλογό του μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιστροφή στη διπλωματική σκηνή, τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία πυροδότησε την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φτάνοντας πρώτος στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με κόκκινο χαλί και καθώς τον πλησίαζε, εκείνος τον χειροκρότησε.

REUTERS

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: President Trump just had a WARM WELCOME and handshake with President Putin - who looks absolutely ecstatic to be in the United States.<br><br>They are both walking on the red carpet.<br><br>We are so privileged 47 is representing us. <a href="https://t.co/s4Cd4bjNxT">pic.twitter.com/s4Cd4bjNxT</a></p>— Eric Daugherty (@EricLDaugh) <a href="https://twitter.com/EricLDaugh/status/1956433788671521114?ref_src=twsrc%5Etfw">August 15, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>