Ντόναλντ Τραμπ: «Θέλω κατάπαυση του πυρός σήμερα»- Προσγειώθηκε στην Αλάσκα ο Βλαντιμίρ Πούτιν

Με κομμένη την ανάσα περιμένει ο πλανήτης την συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε στην Αλάσκα ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από την πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, όπου βρισκόταν νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος.

Η σκηνή έχει στηθεί στον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης Έλμεντορφ για την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ένα κόκκινο χαλί έχει στρωθεί σε σχήμα L για να περπατήσουν οι ηγέτες προς μια πλατφόρμα με την επιγραφή «ALASKA 2025». Ένα βουνό καλυμμένο από σύννεφα στο βάθος συμπληρώνει το σκηνικό.

Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό: το κόκκινο χαλί έχει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor παραταγμένα δίπλα του.

Μεταξύ των καθηκόντων των αεροπορικών σμηνών στο Elmendorf είναι η αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζονται αισιόδοξοι για την έκβαση της συνάντησης, ο καθένας για τους δικούς του λόγους ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως θέλει να δει γρήγορα μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και μάλιστα ακόμη και σήμερα.

Στο νέο βίντεο από την συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντά σχετικά με το τι θα θεωρηθεί επιτυχία της σημερινής συνόδου κορυφής.

«Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι οριστικό. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να δω κατάπαυση του πυρός. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά θα συμμετάσχει στη διαδικασία, προφανώς, όπως και ο Ζελένσκι, αλλά θέλω να δω γρήγορα κατάπαυση του πυρός.

Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αλλά δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν γίνει σήμερα. Όλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά εγώ απλά λέω ότι θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Είμαι εδώ για να σταματήσω τους σκοτωμούς.