Τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω Telegram και Twitter ότι σχεδιάζει να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, μετά τη χθεσινή σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του ότι είχε μια μακρά, ουσιαστική συζήτηση με τον Τραμπ, αρχικά κατ' ιδίαν και στη συνέχεια με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών. «Η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο Τραμπ».

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης», σημείωσε ακόμη ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι υποστηρίζει «την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό».

«Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», τονίζει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η δήλωση Ζελένσκι:

Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με κατ' ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Η τηλεφωνική συνδιάλεξη διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της περίπου μίας ώρας διμερούς συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό.

Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο, ώστε να εξασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης τα θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν.