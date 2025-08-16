Politico: «Ο θρίαμβος του Πούτιν στην Αλάσκα»: Γιατί η συνάντηση με τον Τραμπ αποδείχθηκε τεράστιο λάθος

Τι κατέκτησε ο Πούτιν από την συνάντηση με τον Τράμπ

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025) ολοκληρώθηκε με αίσθηση θριάμβου. Ο πραγματικός νικητής ωστόσο αυτής της βραδιάς είναι απόλυτα ο Ρώσος πρόεδρος. Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποβιβάστηκαν από τα αεροπλάνα τους στην αεροπορική βάση έξω από το Άνκορατζ της Αλάσκας, η επαφή των 2 ηγετών ήταν φιλική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να χειροκροτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ αντάλλαζαν χαμόγελα, ένα χτύπημα στον ώμο και μια ζωηρή αλλά σαφώς φιλική συζήτηση στο κόκκινο χαλί, αναφέρει ανάλυση του Politico.

Η προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών, συνοδεύτηκε από δεκάδες αβάσιμες προβλέψεις από αξιωματούχους, διπλωμάτες και ειδικούς. Ο φόβος πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεγελιόταν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν και παραμένουν έντονοι. Όλοι σκέπτονταν πως ο Αμερικάνος θα επέτρεπε στον Ρώσο ομόλογό του να κάνει γιγάντια βήματα ως προς το να υποτάξει την Ουκρανία, και να διαλύσει μια ήδη εύθραυστη δυτική συμμαχία φέρνοντας την Αμερική απέναντι από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Ο Πούτιν φαίνεται να έχει αξιοποιήσει στο έπακρο τη συνάντηση, σχολιάζει το ίδιο μέσο. Εξασφάλισε τη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι ήταν καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου, και έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος ως φίλος, όχι ως ηγέτης ενός κράτους που εισέβαλε σε έναν κυρίαρχο γείτονα. Και τα κατάφερε όλα αυτά χωρίς να συμφωνήσει σε καμία σημαντική παραχώρηση, συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας, εκ των προτέρων. Έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να έχει δεσμευτεί για εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ότι ο Ρώσος ομόλογός του είναι πρόθυμος να σώσει χιλιάδες ζωές. «Προφανώς όχι και τόσο πρόθυμος», αναφέρει το Politico. Σύμφωνα με έμπειρους παρατηρητές, η διάσκεψη στην Αλάσκα ήταν ένα τεράστιο λάθος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Un B-2 y F-35 sobrevolaron durante la llegada de Trump y Putin a la base en Alaska. <a href="https://t.co/V7tY5n40tG">pic.twitter.com/V7tY5n40tG</a></p>— Maykolizate (@maykolizate) <a href="https://twitter.com/maykolizate/status/1956609391412605196?ref_src=twsrc%5Etfw">August 16, 2025</a></blockquote>